Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук назвал ситуации, когда люди продают домашних животных за долги "дикостью и цинизмом"

Политик жестко раскритиковал министра юстиции Дениса Малюську, который фактически поддерживает эту тенденцию.

"Это ж ваш канал помог министру юстиции прийти к этой "гениальной" мысли. Это у вас на одном из шоу разыгрывалась ситуация, когда один из представителей "слуг" не украинского народа, а слуг западных хозяев, сказал о том, что если нечем платить за коммунальные платежи, то можно продать собаку, если она элитной породы. И получить деньги. Эта идея так широко была распространена, что теперь сам министр юстиции предложил: конечно, надо продавать. Надо продавать домашних животных и зарабатывать деньги, в том числе и на улучшение своего благосостояния. Я вам скажу, что это не просто дикость или цинизм, а это уже зашкаливает в поведении этого человека, в том, что он делает, а главное в том, что он заявляет. Если действительно мы опустимся так низко, ниже плинтуса, когда будем воспринимать это, как человека нормального подобные заявления, тогда нам всем грош цена", – сказал политик в эфире ток-шоу "Прайм" на телеканале "112 Украина".

Медведчук уверен, что этот путь будет губительным для украинцев.

"Потому что если мы пойдем по этому пути, то это будет называться конец. Это как в известном выражении: сливай воду, потому что дальше уже некуда. Вот не хотелось бы, чтоб мы дошли до этого и слушали таких "умников", чтобы не сказать по-другому, с учетом и эфира, и надзора со стороны Нацрады по радио и телевидению. Чтоб они лишний раз имели зацепки, чтоб предъявить вам какие-то новые, выдуманные претензии. Поэтому оценка крайне негативная – очень жаль, что этот человек является членом правительства. Хотя все правительство, как дилетанты и непрофессионалы, они все ягоды одного поля. И это поле очень далеко от Украины, а в особенности от интересов украинских граждан", – подчеркнул Медведчук.