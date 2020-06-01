Андрій Пальчевський та Віталій Кличко виявилися головними претендентами очолити столицю, зайнявши посаду мера

Як передає Politeka.net такі результати показало соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ", яке проводилося в Києві з 13 по 17 травня 2020 року.

На майбутніх виборах мера нинішнього градоначальника Віталія Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих, хто визначився. На другому місці оказадся журналіст Андрій Пальчевський. За нього готові проголосувати 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором.

Перша п'ятірка ймовірних кандидатів на посаду мера Києва виглядає таким чином:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

Можна, помітити, що інші кандидати з ТОП-5 значно відстають від двох фаворитів.

Експерти звернули увагу на той факт, що порівняно з попередніми опитуваннями рейтинг чинного мера знизився на 5%, в той час як підтримка його найближчого суперника Андрія Пальчевського збільшилася на 5%.

"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такий заочній боротьбі", - зазначив експерт Юрій Лагутов.

Пояснити феномен стрімкого падіння рейтингу Віталія Кличка взявся соціолог Микола Спірідонов.

"Рейтинг Кличка (впав - ред.) - досить прогнозовано. Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - заявив експерт.

Також він зазначив, що зниження рейтингу Кличко також може бути спровоковано щоденними "піар"-брифінги мера столиці.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - заявив Микола Спірідонов.

Звернув увагу експерти ще і на той факт, що потенційні кандидати на посаду мера Києва від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Микола Тищенко не потрапили в першу п'ятірку. Це пояснюють тим, що президентська політсила впевнено втрачає підтримку серед українців через низку скандалів.

Нагадаємо, що Зеленський не зміг виправдати сподівань, Пальчевський попередив про розплату: "До осені...".

Як повідомляла Politeka, справа Порошенко зам'яли, Пальчевський розкрив скандальні подробиці.

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив українцям очі на масштаби економічного провалу