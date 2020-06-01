Успішні випробування української крилатої ракети не на жарт стривожили росіян і змусили приймати заходи
Як повідомляє Politeka.net, про це експерт Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сівков розповів російським ЗМІ.
Нещодавно українські військові провели стрільби ракетами Р-360 комплексу "Нептун" з полігону в Одеській області. Снаряди успішно вразили цілі в Чорному морі на відстані 110 кілометрів.
Академік визнав, що ракети представляють значну загрозу для росіян. За словами Костянтина Сівкова, за допомогою Р-360 українці зможуть знищувати бойові кораблі РФ.
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"Протикорабельна ракета – це серйозна небезпека. Вони можуть наносити удари навіть за військовим кораблям ВМФ Росії", - заявив експерт.
Він додав, що з появою в Україні нових крилатих ракет російським військам доведеться готуватися до захисту в Чорному морі. За словами Сівкова, флоту Росії потрібно перешкодити запуску Р-360.
"Доведеться приймати заходи по парирування таких загроз – забезпечувати систему контролю, посилювати систему розвідки на чорноморському театрі бойових дій, відслідковувати руху українських кораблів в місця ймовірного пуску цих ракет і перешкоджати їх висунення туди", - зазначив член академії.
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