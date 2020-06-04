Українців залишили без грошей і роботи, але це ще не все

З карантином в Україні допущено величезну помилку, яка серйозно вдарила по громадянам країни

Журналіст Андрій Пальчевський проаналізував ситуацію у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

«Що зробили наші придурки? Оголосили карантин, позакривали всі підприємства, перестали платити людям, не дали можливість заробити копійку. Самі в цей час сновигали по своїх партійних мітингах, то у Верховній Раді, продаючи землю, то по нічних клубах з кокаїном і повіями», - зазначив він.

Пальчевський додав, що чиновники передавали неправдиву інформацію і президенту.

«А далі? Карантину природно ніякого… закрили метро для людей, понабивали всіх у транспорт, і отримали героя Ляшка, це, нагадую, санликарь цей придуркуватий, який всім розповідав, що ви вже перемогли. Далі брехали цьому Зеленському, як хлопчика його обманюючи про те, що у нас все в порядку. Він назвав їх майстрами спорту з боротьби з вірусом, тому що вони кожен день брешуть відносного того, як мало у нас захворіло. І раптом джин вирвався із пляшки, кількість хворих зростає. Так і коню зрозуміло, що вона зростає, тому що ніякого карантину насправді не було, крім того, що в людей позабирали гроші і роботу», - заявив журналіст.

Пальчевський прогнозує, що ситуація може ускладнитися ще більше.

«Чим все це закінчиться? Я вам скажу. Він буде не адаптивний, а вічний карантин, тому що вони з однієї сторони повинні якимось чином виганяти нас на роботу, інакше нам усім кінець, а з іншого боку робити вигляд, що вони піклуються про наше здоров'я», - підсумував журналіст.

карантин брехне!!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 4. Juni 2020

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