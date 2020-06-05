Популярний український блогер та журналіст Дмитро Вовнянко опублікував на своїй сторінці в Facebook дуже резонансний пост, де він розібрав найактуальніші проблеми у нинішній Україні.

Блогер на початку своєї заяви каже, що суспільству треба звикати до нової реальності, де ходіння на мітинги стає частиною життя.

За словами Вовнянко, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перебуваючи в Німеччині заявив, що Україна фактично готова надати особливий статус Донецьку і Луганську, але тільки після того, як буде виведено весь російський військові формування і контроль над кордоном буде переданий Києву. Передає Politeka.net.

Журналіст уточнив, що український уряд готовий повертати окуповані райони ОРДЛО не як райони у складі областей унітарної держави Україна, а всупереч Конституції, створювати в Україні федеральні освіти

Вовнянко також підкреслює, що не треба апелювати до угодам, підписаним президентом Порошенко восени 2014 року – ті угоди зруйнували самі бойовики ОРДЛО, коли почали бойові дії.

Раніше повідомлялося, що окупанти розпочали відкриту війну проти української мови і культури в ОРДЛО.

Як повідомляє Politeka.net про це у своєму блозі на YouTube заявив журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Раніше незаконна влада так званих "ЛНР" оголосила російську «єдиним державним» мовою на окупованих територіях. Ватажків бойовиків підкреслили, що рішення «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією». Денис Казанський зазначив, що окупанти не приховують своїх планів щодо української мови.

Росія оголосила війну української мови в ОРДЛО... Ми бачимо, що "ДНР" і "ЛНР" вже на офіційному рівні почали викорінювати українська мова на тій території, яку вони контролюють. Де-факто це відбувалося і раніше, вони зривали україномовні таблички, викидали м'які знаки з назв міст (Донецьк, Луганськ)", - нагадав блогер. "Тепер всі маски скинуті, бойовики і їхні російські господарі навіть не соромлячись, відкрито демонструють, що ведуть боротьбу проти української мови і української культури... Була б їхня воля, вони б так робили не тільки в ОРДЛО, а по всій території України".

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.