Нова система поділу України на райони продемонструвала свою повну неспроможність

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Він звернув увагу на новий проект Мінрегіону, згідно з яким на карті України замість 490 старих районів з'явиться 112 нових. При цьому ведучий обурений тим, як саме територія країни була поділена на ці райони. Він звернув увагу на те, що цей поділ виглядає абсолютно випадковим. Так, є райони, де населення перевищує мільйон чоловік, а є – де немає і ста тисяч жителів.

«Якщо ви не враховуєте чисельність населення – а ви її не враховуєте – що вам завадило нарізати хоча б компактно райони?», - здивувався Лесєв.

Він також зазначив, що влада назвала цей проект реформою децентралізації, а це значить передача повноважень від центру до регіонів.

«Ну а які повноваження отримують нові райони? Як у них буде формуватися виконавча вертикаль? Шляхом прямого призначення з Києва? Тоді, чим це відрізняється від того, що було?», - поцікавився ведучий.

Ще один важливий момент, за словами Лесєва, це карта районування Донбасу, де все нові райони збігаються з існуючою лінією фронту.

«Це говорить тільки про одне. Влада остаточно відмовилися від непідконтрольних територій. Всі ці Мінські формати, нормандські зустрічі – це до ж*пи. Ось вам карта нової України. Задокументовану доказ того, що з тією частиною Донбасу ми прощаємося», - обурився Лесєв.

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