Колишній лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук прийняв рішення скласти з себе депутатські повноваження

Про це він повідомив під час брифінгу в Маріїнському парку. Вакарчук заявив, що частково виконав свою місію. За його словами, він йшов на вибори, щоб привести в парламент нових професійних людей. Політик вважає, що у нього це вийшло.

Вакарчук заявив, що вже написав заяву про складання мандата. Найближчим часом її повинні розглянути. Політичну діяльність в партії «Голос» він планує продовжити. За словами Вакарчука, у нього «попереду грандіозні плани і великий освітній проект». Замість Вакарчука в Раду зайде Аліна Свідерська.

Зазначимо, що це вже другий випадок, коли Вакарчук відмовляється від депутатського мандата. Вперше він став нардепом у 2007 році, але вже через рік утік з Верховної Ради, повернувшись до концертної діяльності.

Політичний експерт Дмитро Раімов прокоментував рішення Вакарчука, зазначивши, що він цілком міг би стати українським президентом, а в підсумку просто завів у парламент народ і пішов.

«Отримав, судячи з усього, винагороду, і з корабля йде. А куди поділося завзяття країну міняти? Думаю, такі як він і підривають довіру суспільства до політиків. Прийшов. Переміг. Кинув виборців», - зазначив експерт.

Додамо, що в мережі бурхливо відреагували на рішення політика.

«Шо, знову?! Щось в цей раз ще швидше здувся, ніж минулого. Поки карантин, концертів немає, міг би ще політика з себе зобразити», «Злився вже другий раз.. слабак!», «Здався без бою», - пишуть українці.

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