Юлія Тимошенко «несподівано» підтримала Олега Ляшка на виборах після їх зустрічі сам на сам у ресторані

На брифінгу в понеділок, 15 червня, лідер «Батьківщини» оголосила, що підтримає кандидатуру головного «радикала» України Олега Ляшка на виборах у Верховну Раду восени на 208 окрузі на Чернігівщині. Тимошенко заявила, що «Батьківщина» не буде висувати свого кандидата на цьому окрузі.

Замість цього в політсилі вирішили підтримати Ляшка, який нібито особливо багато працював у Чернігівській області, так як це його батьківщина. Тепер українцям загрожує нове потрапляння Ляшка до Верховної Ради.

У свою чергу, Ляшко подякував Тимошенко у своєму Твітері.

«Дякую, Юля!», - скромно написав він.

Українці поставилися до такого політичного союзу з гумором. Люди тут же пригадали політикам, що раніше вони були непримиренними ворогам. Так, Ляшко називав Тимошенко «московською зозулею», а та, у свою чергу, на очах у всіх обізвала його «чихуахуа».

«А як же московська зозуля?», «два аутсайдера політичних», «Скільки, чи що, ви тепер повинні?», «чи ви будете приносити вибачення за минулі образи на адресу Тимошенко?», «Московська зозуля підтримала лотерейного гравця», «Ці двоє вже давно мають бути на смітнику історії. До речі, стара бездомна ку..рва тимошенчиха оскаржує в Конституційному суді антиколомойський закон, на хвилиночку. А Ляшко то просто продажний пі..рас. Вони знайшли один одного», - пишуть люди.

Зазначимо, що днями в мережу потрапили фото з «побачення» Тимошенко і Ляшка. Їх помітили за столиком одного з київських ресторанів 10 червня.

Нагадаємо, Тимошенко і Ляшка застукали в романтичній обстановці, фото "побачення".

Як повідомляла Politeka, знімки спільних посиденьок Ляшка і Тимошенко справили фурор в мережі.

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