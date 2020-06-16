Екс-президенту України Петру Порошенку загрожує арешт в день похорону його батька

Офіс Генерального прокурора має намір вимагати для колишнього президента запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це 16 червня розповів адвокат Ілля Новіков.

Він уточнив, що засідання, де буде вирішуватися доля Порошенка, пройде 18 червня у Печерському суді. Порошенко отримав відповідне офіційне повідомлення 16 червня – у день смерті свого батька. Наголошується, що день можливого арешту політика може збігтися з днем похорону його батька.

Новіков заявив, що Порошенко має намір з'явитися в суд.

Відзначимо, що 10 червня в ДБР вручили Порошенку підозру в тому, що в 2018 році він нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Мова йде про призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, про смерть 84-річного Олексія Порошенка стало відомо у вівторок, 16 червня.

Напередодні, як повідомлялося, у батька колишнього голови держави трапився геморагічний інсульт. Чоловіка госпіталізували у одну з клінік Києва, його стан оцінювався як стабільний.

Зазначимо, Олексій Порошенко був депутатом Вінницької обласної ради (2006-2010) від партії "Наша Україна", членом постійної комісії з питань агропромислового комплексу.

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