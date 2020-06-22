Рішення екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна про зниження портових зборів у 2018 році, за яке НАБУ порушило проти нього кримінальну справу, підтримують всі західні партнери країни

Про це написала головний радник з юридичних питань та зв’язкам з державними органами компанії «Бунге Україна» та співголова Логістичного комітету Європейської бізнес асоціації Ольга Копійка.

Вона зазначила, що українські морські порти через високі портові збори є неконкурентоспроможними, і всі вітчизняні та міжнародні експерти підтримують необхідність їх зниження.

«Про необхідність зниження портових зборів активно говорили протягом останніх 5 років (до речі, продовжують говорити і сьогодні): українські та міжнародні експерти, аналітики, галузеві інститути, бізнес, European Business Association, American Chamber of Commerce in Ukraine, Федерація роботодавців Украіни, IFC - International Finance Corporation, Worldbankgroup, та інші небайдужі до розвитку української економіки та ті, хто має відношення до морської галузі», - написала Копійка.

За її словами, згідно з дослідженням World Bank Group, яке містить моделювання сценаріїв зниження портових зборів, їх зниження в Україні призведе до надходження додаткових інвестицій, збільшення вантажопотоку (що реально відбулось з 2018 року і підтвердженням тому є цифри АМПУ), мультиплікаційного ефекту.

«Якщо у когось є бажання збільшити ВВП країни на 1%, то можна ще знижувати портові збори аж до 63%», - написала Копійка

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

З заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна 2018 року та необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація.

До цього виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявляв, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.