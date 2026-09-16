Через аварію на водопроводі без води залишилися 3240 мешканців Космічного району Запоріжжя. Питну воду підвозитимуть автоцистернами.

Відключення води у Запоріжжі сталося знову — у середу вранці, 16 вересня, без водопостачання залишилися 3 240 мешканців Космічного району міста.

Причиною стали аварійні ремонтні роботи на водопроводі діаметром 200 мм на вулиці Володимира Українця, повідомляє "Справжнє" з посиланням на КП "Водоканал". Під відключення потрапили 15 багатоповерхових будинків.

Без води залишилися будинки за адресами: вулиця Володимира Українця, 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 7, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 21.

Для мешканців організували підвіз питної води. Автоцистерни працюватимуть біля будинків №5 та №17 на вулиці Володимира Українця.

Де взяти воду

Тим, хто залишився без водопостачання, питну воду підвозять автоцистернами. Найближчі точки — біля будинків №5 та №17 на вулиці Володимира Українця. Про час завершення ремонту комунальники повідомлять окремо.

Нагадаємо, це вже не перше відключення води в Запоріжжі за останні дні. Минулого тижня через аварії на мережах без водопостачання залишалися жителі кількох районів міста.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Запоріжжі 10 вересня: які будинки залишилися без водопостачання через аварію.

Також Politeka повідомляла, відключення води у Запоріжжі: комунальники назвали, які вулиці залишаться без водопостачання.