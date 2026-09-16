Подорожчання продуктів у Рівненській області фіксується вже кілька місяців поспіль: порівняно із серпневими цінниками у вересні подорожчали соняшникова олія, курячі яйця та свинина. Найпомітніше стрибнули ціни на яйця — вони додали понад десять гривень на десятку.

Споживчі ціни на Рівненщині продовжують повзти вгору: за даними моніторингу цін на продукти від Мінфіну, станом на 15 вересня 2026 року більшість базових товарів у мережах супермаркетів коштують дорожче, ніж ще місяць тому. Подорожчання продуктів у Рівненській області найсильніше вдарило по м'ясному кошику та яйцях.

Найбільш показовим виявився стрибок на курячих яйцях. Якщо у серпні десяток яєць марки «Квочка» категорії С1 у середньому коштував 57,12 грн, то станом на 15 вересня ціна сягнула 69,55 грн. Яйця «Ясенсвіт» С1 подорожчали ще відчутніше — з 59,49 грн до 74,75 грн за дев'ятку упаковку на 10 штук.

Що сталося з ціною на свинину

М'ясне відділення також не потішило покупців. Свинчача грудинка у вересні в середньому коштує 214,15 грн за кілограм — проти 205,75 грн у серпні. Лопатка подорожчала з 222,67 до 218,37 грн (незначне зростання), а от ошийок стрибнув найпомітніше: з 314,38 грн до 349,92 грн за кілограм. Підчеревина зросла з 218,14 грн до 234,97 грн, ребра — з 230,28 до 234,63 грн.

Соняшникова олія та молочка

Оліі соняшникова «Олейна» рафінована 850 мл коштує тепер у середньому 107,30 грн, тоді як у серпні була на рівні 100,68 грн. «Щедрий Дар» 850 мл подорожчала з 100,07 до 102,83 грн. Молоко «Яготинське 2,6%» 900 мл додало близько п'яти гривень — з 59,51 до 64,59 грн.

Де шукати найдешевші варіанти

Різниця між магазинами залишається суттєвої. Наприклад, твердий сир Звени Гора голандський 45% за кілограм у Auchan коштує 469 грн, а в Megamarket — аж 637,50 грн; середня ціна складає 562,62 грн. Тому перед покупкою варто порівнювати цінники кількох мереж або слідкувати за акційними пропозиціями цих магазинів.

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