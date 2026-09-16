Навчальний рік на Черкащині почався під звуки повітряних тривог. За два тижні школярі більшу частину часу провели в укриттях, а не за партами — у черкаських школах пояснили, як організований навчальний процес і чи є план компенсації освітніх втрат.

Навчання в школах Черкас цього року знову супроводжується тривогами: навчальний рік на Черкащині розпочався під звуки повітряної тривоги, і за перші два тижні учні більшу частину часу провели в укриттях, а не за партами. Керівники шкіл намагаються зберігати оптимізм, але очний формат навчання залишається — на цьому ще 2 вересня наголосив президент Володимир Зеленський.

Журналісти видання «18000» поспілкувалися з директорами кількох черкаських шкіл, щоб з'ясувати, чи вдається вчителям навчати дітей безпосередньо в укриттях, наскільки великими є освітні втрати та чи є план, як їх компенсувати.

Уроки переривають: як влаштоване навчання під час тривог

У четвер, 10 вересня, другу повітряну тривогу в області оголосили перед першим уроком — о 08:17. Учні черкаської школи №30 переходять в укриття за наперед розробленим планом: кожен клас має власний маршрут, початкові йдуть через вихід, найближчий до укриття, старші — іншим шляхом через їдальню, щоб скоротити час.

Укриття школи №30 — це єдине велике приміщення на 29 класів і 600 місць. На лавках вказано кількість дітей і назву класу. Як пояснив директор Микола Базилевський, проводити тут уроки неможливо: приміщення не зоноване, а якби було хоча б зоноване, можна було б спробувати.

Через постійне переривання уроків учні мають прогалини в знаннях, передусім із мови, математики, а також хімії, фізики й біології. Якщо тривога застає на уроці, вчитель дає завдання прочитати параграф і переглянути відео, використовує освітні платформи та Всеукраїнську школу онлайн. Домашнього завдання в такому разі не дають, а наступний урок починають з обговорення попередньої теми.

Зоноване укриття — ще не гарантія уроків

Черкаська школа №20 має частково зоноване укриття, але на практиці це не дозволяє продовжувати навчання. Приміщення — перебудований підвал із кількох кімнат, з'єднаних довгим коридором, і коли там одночасно перебувають сотні дітей, організувати освітній процес неможливо. Директорка Людмила Кіта наголошує: у школі можуть лише організувати безпечні умови під час тривоги, а після відбою повертаються до навчання.

Показовий приклад — вівторок, 8 вересня, коли тривогу оголосили близько 09:00, а відбою не було до 13:35. Діти за партами цього дня перебували близько години. Харчування розклали по ланч-боксах і знесли в укриття в кілька заходів — від першачків до одинадцятикласників. Навчальні матеріали вчителі викладають на платформі Google Classroom.

Школа без власного укриття: оренда приміщень суду

Черкаська школа №6 взагалі не має власного укриття. Безпечний простір для учнів орендували у двох приміщеннях — суду та дитячої спортивної школи, обидва на відстані до 500 метрів. У більшому одночасно перебувають 300 осіб, у меншому — 50, тож про продовження уроків тут навіть не йдеться.

Директор Андрій Горай уже шукає варіанти. Планують провести опитування і, за згоди батьків учнів 1–4 класів, у разі тривалої ранкової тривоги починати й продовжувати навчання прямо в укритті — з допомогою невеликих фліпчартів, передбачених програмою НУШ. Старші класи користуються Google Classroom та матеріалами Всеукраїнської школи онлайн.

Місто поки рішення не має: спостереження до жовтня

Школярі продовжать відвідувати заклади освіти без змін мінімум до жовтня — саме такий місяць для спостережень дали собі в Черкаській міській раді. Рекомендацій від Міністерства освіти і науки України, як проводити навчальний процес, перебуваючи понад чотири години в укриттях, наразі немає.

Профільна заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна зазначає: від жовтого рівня тривоги найбільше потерпають Київська, Черкаська та Полтавська області, тож єдиного рішення для всіх областей бути не може. Вона визнає — нинішня ситуація «не окей», однак не вважає дистанційне навчання панацеєю: вдома проконтролювати, чи пішла дитина в укриття під час тривоги, неможливо.

Утім, зонування вже мають до десяти шкіл міста. Наприклад, у школі №34 в укритті є невеликі кабінети, де учні певних класів продовжують навчання. А що робити більшості — як-от Дев'ятій гімназії, яка має в укритті дві великі зали на тисячу дітей, — поки незрозуміло.

Що буде далі з навчанням у школах Черкас

У мерії обіцяють радитися з директорами й учителями, як компенсувати освітні втрати, і напрацьовувати власні алгоритми. Поки ж школи працюють за законом: під час тривоги урок зупиняється, усі переходять в укриття. Освітяни чекають на централізовані рекомендації — наразі їх немає.

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