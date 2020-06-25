Психолог оцінила стан нардепа від партії «Слуга народу» Галини Третьякової після її висловлювання про дітей
Свій коментар спеціаліст дала в інтерв'ю "Вести".
На думку Наталії Ярош, нардеп втратила нитку реальному житті.
"Думки, що транслюються Третьяковій - це переконання людини, який відірвався від реального життя, не розуміє, в якому світі живуть люди. Звичайно, це просто нонсенс, тому говорити про людей, коли наші фахівці стають відомими у всьому світі, і часто вони - вихідці з бідних сімей. Ми ж про чесноти своїх людей не знаємо", - зазначила фахівець.
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Можливою причиною таких дивних висловлювань Третьякової вона називає травму дитинства.
"Можливо, вона сама - з бідною або неблагополучної сім'ї. Коли у людини з'являється комплекс, він починає боротися з його джерелом. Він вважає це принизливим, і тому цього треба позбуватися", - пояснила психолог.
Нагадаємо, нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова оскандалилася образливою заявою про дітей.
Розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей, назвавши їх «низької якості».
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