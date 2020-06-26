Президент Володимир Зеленський розповів про те, яку пораду хотів би дати своїй дочці

В Skype-інтерв'ю канадському виданню "The Globe and Mail" Зеленський зазначив, що пандемія серйозно вплинула на життя всього світу. Ситуація, що склалася вимагають змін від кожної людини, потрібно швидко змінювати і пристосовуватися до нових умов. Зокрема, це стосується професійної сфери.

У майбутньому, на думку президента, найбільше перспектив і успіху буде в представників ІТ-сфери.

Зеленський розповів, що якби зараз його 15-річна дочка запитала у нього рада про вибір професії, він би порадив їй вибрати таку роботу, де вона зможе заробляти сама, на відстані і без колективу, завдяки діджитал-програмами.

"Те, що вже сталося, – це зміна ставлення до себе, до своєї професії... В світі з'явиться новий напрямок, новий підхід до освіти, освітніх програм. Я розумію, що дітям важливо бути і вчитися разом – це соціум, мікроклімат – але ми повинні бути готовими до таких викликів. Думаю, майбутні Рокфеллери з'являться саме з IT-технологій. Це вже є, але їх буде ще більше", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповідав, що його дочки не просто доводиться із-за змін, викликаних його президентством.

«Є якийсь дискомфорт від того, що потрібно навчитися жити, коли завжди поруч охорона. Ти не можеш проводити час на самоті, це насамперед стосується моїх дітей», - розповів президент.

З таким життям нелегко було б змиритися і багатьом дорослим, а особливо важко переносить зміни дочка Зеленського. Зараз вона перебуває в підлітковому віці і, що дуже передбачувано, їй, як і всім тінейджерам хочеться більше свободи. Однак через те, що її батько президент країни – дівчинці рідко вдається сховатися від служби безпеки, та й взагалі – увага до їх родині, зрозуміло, підвищений.

«Особливо [особливо важко переносить] моя донька, для неї дуже важливо зараз залишатися наодинці зі своїми думками, мріями. І це проблема, це дискомфорт», - розповідав раніше Зеленський те, як життя його сім'ї змінилася у зв'язку з президентством.

Володимир і Олена Зеленские виховують двох дітей: 15-річну Олександру і 7-річного Кирила.