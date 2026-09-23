Початок опалювального сезону у Черкаській області в 2026 році наближається, і в регіоні завершують підготовку до зими. Заступник начальника ОВА Антон Фарюк заявив, що нинішній сезон, найімовірніше, буде складним, тож громади мають бути готові до всіх викликів.

Початок опалювального сезону у Черкаській області в 2026 році — підготовку до зими обговорювали на засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС під головуванням заступника начальника ОВА Антона Фарюка. Він окреслив головні завдання та виклики, до яких треба бути готовими на місцях.

Йдеться про нарощення додаткової генерації, забезпечення резерву пального, а також підготовку аварійних служб — ресурсу та техніки — до оперативного реагування на позаштатні ситуації.

Скільки об'єктів генерації вже працює в області

Нині в регіоні діє понад 2,4 тисячі об'єктів розподіленої генерації. Лише за 2026 рік додалося 373 нові об'єкти. Загалом у 2026–2028 роках планується реалізувати 77 проєктів загальною потужністю 227 МВт.

«Опалювальний сезон, найімовірніше, буде складним», — акцентував Антон Фарюк, зауваживши, що об'єкти генерації електричної та теплової енергії в Україні перебувають під постійним прицілом ворога.

«Ми повинні бути готові до всіх викликів, що може принести ця зима. Саме тому важливо забезпечити належну підготовку до зими на всіх рівнях — від громад до області загалом. Це відповідальність кожного керівника насамперед перед своїми жителями», — наголосив посадовець.

Як виконують рішення на місцях

Рішення обласної комісії з ТЕБ та НС уже надійшли до виконання сільським, селищним і міським радам територіальних громад. В області також тривають районні засідання штабів з підготовки до опалювального сезону 2026/27.

При укладенні договорів на теплопостачання мешканцям варто уточнювати строки підключення житлових будинків. Місцеві власники житла можуть звертатися до органів місцевого самоврядування щодо графіків запуску опалення у своєму населеному пункті.

«Ми займаємось підготовкою з моменту завершення минулого сезону. Роботи тривають на всіх рівнях — від громади до області в цілому», — додав Антон Фарюк.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла в Черкаській області 23 та 24 вересня.