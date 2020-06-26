Народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Третьякова відповіла на критику її слів про "дітей низької якості" і "стерилізацію українців"

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, критика її слів не що інше, як "булінг".

"Спасибі всім за щирі слова підтримки. Вони дуже важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі на публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати в майбутніх лекціях, виступах, зустрічах", - зазначила нардеп.

Більш того, вона збирається покидати посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики.

"Нікуди не збираюся йти під тиск зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя. І не було ніякої можливості його реалізувати якби не наш президент (Володимир Зеленський - ред.) і Андрій Єрмак", - запевнила Третьякова.

За її словами, всі мають право на помилку і їй складно впоратися з переживаннями.

"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? До сих пір намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами", - заявила політик.

Нагадаємо, нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова оскандалилася образливою заявою про дітей.

Розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей, назвавши їх «низької якості».

Зазначимо, що психолог вже оцінила стан нардепа від партії «Слуга народу» Галини Третьякової після її висловлювання про дітей.

Фахівець впевнена, що політик втратила нитку реальному житті і такі слова можуть бути пов'язані з дитячою травмою.



