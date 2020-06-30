Скандальна чиновниця Олександра Клітіна заявила про створення власної партії і вже почала залучати електорат відвертим вбранням

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала відеозвернення до українців в Youtube (щоб подивитися ролик, скрольте вниз). Її заяву у своєму Телеграм-каналі прокоментував політолог Юрій Романенко.

В 2019 році Олександра Клітіна була звільнена з посади заступника міністра инфрактруктуры Владислава Криклія після інтимного скандалу, а нещодавно була призначена радником голови Госкосмического агентства. Тепер же чиновниця вирішила розширити свої політичні амбіції і заснувати свою партію. Варто відзначити, що вона записала відео в якійсь лісовій глушині, позуючи перед камерою в одному купальнику.

"Я вирішила боротися самостійно, тому що на цих ідіотів точно надії немає. Я створюю власну партію "Країна проти корупції", щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами", - заявила Клитина і схвально висловилася про чоловіків у політиці. - "Вони думають, що якщо у них в штанях щось є, то цього достатньо для успіху, і можна ображати жінок. Жінки у сто разів розумніші і чесніші, ніж ви".

За словами Олександри Клітіної, міністр інфраструктури Криклій звільнив і облив свого заступника брудом, тому що вона заважала красти на "Укрзалізниці". Вона також закликала однодумців приєднуватися до її політичної сили.

"Партія "Корабельні сосни" загрожує підірвати державність. Олександра Клітіна чітко позначила новий прийом боротьби з корупцією - її будуть тиснути грудьми", - пише Юрій Романенко. "Тиснути нещадно, щоб корупція селюків задихнулася від оргазмів при вигляді цієї самої грудей. Я думаю, що недалекий той час, коли з підмостків в Раді будуть не тільки читати реп, але і рішуче показувати груди, щоб переконати народних депутатів підтримати той чи інший законопроект".

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