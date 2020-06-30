Чекати залишилося зовсім трохи

Європейський союз прийняв вольове рішення відкрити кордони для ряду країн, але лише при певних умовах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Євроради.

Так, в Європу зможуть в'їжджати навіть громадяни Китаю, однак лише за умови, що громадяни ЄС зможуть перетинати кордон з тією стороною.

З 1 липня кордону будуть також відкриті для Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу та Уругваю.

На жаль, для України межі Євросоюзу поки що залишаться закритими. Сам перелік країн буде доповнюватися кожні два тижні.

Разом з тим в країни Євросоюзу зможуть потрапити громадяни третіх країн, які проживають в межах Союзу на законних підставах. Те ж саме стосується і членів їх сімей.

Як повідомлялося раніше, стали відомі нові правила самоізоляції та обсервації при перетині держкордону.

Нові зміни від уряду передбачають припинення самоізоляції й обсервації людини, який прибув з країни або є громадянином країни з широким розповсюдженням вірусу у разі отримання негативного результату ПЛР-тестування, проведеного після перетину державного кордону.

Такі ж правила стосуються й осіб, які перетинають КПВВ на окупованих російськими військами Донбасі й Криму.

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