Європейський союз прийняв вольове рішення відкрити кордони для ряду країн, але лише при певних умовах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Євроради.

Так, в Європу зможуть в'їжджати навіть громадяни Китаю, однак лише за умови, що громадяни ЄС зможуть перетинати кордон з тією стороною.

З 1 липня кордону будуть також відкриті для Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу та Уругваю.

Европа

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На жаль, для України межі Євросоюзу поки що залишаться закритими. Сам перелік країн буде доповнюватися кожні два тижні.

Разом з тим в країни Євросоюзу зможуть потрапити громадяни третіх країн, які проживають в межах Союзу на законних підставах. Те ж саме стосується і членів їх сімей.

Як повідомлялося раніше, стали відомі нові правила самоізоляції та обсервації при перетині держкордону.

Нові зміни від уряду передбачають  припинення самоізоляції й обсервації людини, який прибув з країни або є громадянином країни з широким розповсюдженням вірусу у разі отримання негативного результату ПЛР-тестування, проведеного після перетину державного кордону.

Такі ж правила стосуються й осіб, які перетинають КПВВ на окупованих російськими військами Донбасі й Криму.

Євросоюз, ЄС, Європа

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Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.

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