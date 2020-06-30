Європейський союз прийняв вольове рішення відкрити кордони для ряду країн, але лише при певних умовах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Євроради.
Так, в Європу зможуть в'їжджати навіть громадяни Китаю, однак лише за умови, що громадяни ЄС зможуть перетинати кордон з тією стороною.
З 1 липня кордону будуть також відкриті для Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу та Уругваю.
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На жаль, для України межі Євросоюзу поки що залишаться закритими. Сам перелік країн буде доповнюватися кожні два тижні.
Разом з тим в країни Євросоюзу зможуть потрапити громадяни третіх країн, які проживають в межах Союзу на законних підставах. Те ж саме стосується і членів їх сімей.
Як повідомлялося раніше, стали відомі нові правила самоізоляції та обсервації при перетині держкордону.
Нові зміни від уряду передбачають припинення самоізоляції й обсервації людини, який прибув з країни або є громадянином країни з широким розповсюдженням вірусу у разі отримання негативного результату ПЛР-тестування, проведеного після перетину державного кордону.
Такі ж правила стосуються й осіб, які перетинають КПВВ на окупованих російськими військами Донбасі й Криму.
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