В РФ наполягають на представленні Києвом проекту по статусу Донбасу

Як передає Politeka.net, про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Згідно з неофіційним робочим документом російської делегації, що опинився в розпорядженні видання, російська сторона вимагає, щоб Київ представив проект змін до української конституції до 6 липня в Мінській контактної групи з метою закріплення особливого статусу Донбасу.

Згідно з документом, Росія також вимагає, щоб Київ активізував свої зусилля по реалізації "формули Штайнмайера".

"Це передбачає, що "ДНР" і "ЛНР" автоматично отримають постійний особливий статус, як тільки Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) визнає місцеві вибори там вільними і справедливими", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС ДНР" висловили бажання дізнатися, на що саме готова піти Україна, щоб мирно врегулювати конфлікт на сході країни.

"Представники "республік" на минулому засіданні зажадали від Києва до 19 червня додатково опрацювати офіційну позицію щодо статусу Комплексу заходів і представити офіційні пропозиції про межі та можливості застосування Україною Комплексу заходів в якості правової основи для мирного політичного врегулювання конфлікту", - заявили в "ДНР".

Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».