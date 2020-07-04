Президент України Володимир Зеленський розкритикував влади Одеської області, які не справляються зі своїми обов'язками

Як передає Politeka.net, він обурився тим, що досі не прибрали затонулий танкер "Делфі". Відеозапис робочої поїздки глави держави його прес-служба опублікувала в Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

Судно затонуло після шторму ще в листопаді 2019 року, але його залишки так і не прибрали - вони знаходяться поруч з одеським пляжем. Володимир Зеленський оглянув місце аварії і дав свою оцінку діям місцевих чиновників.

"Я вам кажу свою особисту думку. З листопада танкер не прибирають - це ганьба для країни і для Одеси, зокрема. У нас зараз є остання дата, тому я вас дуже прошу до 20 числа приберіть це судно", – розпорядився президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, він готовий надати допомогу, якщо місцева влада не може впоратися із завданням. Глава держави нагадав, що зараз в Одесі розпал курортного сезону, а люди змушені миритися з незручностями.

"Якщо не здатні прибирати, ми відправимо всіх – МНС державного рівня, все – розріжете, вивезете", - заявив гарант. - "Зараз те, що ось тут, у людей в пляжний відпустку, ми з листопада показуємо, чесно кажучи, що импотентная влада".

Президент України Володимир Зеленський ознайомлюється зі станом ліквідації наслідків аварії танкера «Delfi». Президент України Володимир Зеленський ознайомлюється зі станом ліквідації наслідків аварії танкера «Delfi». Gepostet von Офіс Президента України am Samstag, 4. Juli 2020

За словами Володимира Зеленського, власник отримав півроку відстрочки, а тому нині не потребує його захисту. Він поставив жорстку вимогу: "20 липня повинні прибрати цю махину".

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