Дмитро Ярош розкритикував організацію «За життя»

Колишній лідер організації «Правий сектор», а нині командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош вкрай різко висловився на адресу депутата Іллі Ківи. На думку Яроша, одіозний нардеп може представляти загрозу для держави.

Колишній лідер «Правого сектору» вважає, що лівацька організація «За життя», яку створив Ківа, ні що інше, як спроба «антидержавного заколоту». Також в інтерв'ю виданню «Обозреватель» Ярош наголосив, що боротьба з подібними заходами повинна бути жорсткою і рішучою.

«Я ж не хлопчик, щоб бігати за ними і битися. Просто перестріляємо легенько - і все», - заявив Дмитро Анатолійович.

Командувач УДА також нагадав про інциденти, пов'язані з діяльністю «лівих», наприклад, про їх активності в період Революції Гідності на Майдані. Політик підкреслив той факт, що представники таких організацій не встали на захист України при нападі РФ.

У той же час лідер УДА зазначив, що лівацькі організації можуть представляти небезпеку лише в тому випадку, якщо за ними стоїть сильний покровитель, наприклад, Росія. Якщо з'ясується, що це так, цих людей треба просто «перестріляти».

«Це ж ніяка не політика, це - антидержавний заколот. І його треба дуже жорстко придушувати», - каже Ярош.

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