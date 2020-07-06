Відновити водопостачання півострова поки що неможливо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Данилов розповів, що необхідно для подачі води в Крим. За словами представника відомства, відновити водопостачання вдасться тільки після деокупації півострова.

Нагадаємо, що перед тим, як Росія захопила Крим, приблизно 85% потреб його жителів забезпечував Північно-Кримський канал. Вода з нього надходила з території України, але коли окупували острів, постачання вирішили призупинити.

В 2018 році Юрій Гримчак, який займав тоді посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, заявив, що подача води відновиться після офіційного визнання Росією окупації. Так як цього не сталося питання з водопостачанням залишається відкритим.

Секретар РНБО Андрій Данилов наголосив, що в даний час ситуація з Кримом не змінилася.

«Відновити водопостачання можна буде тільки після відновлення України у міжнародно визнаних кордонах», - каже він.

У цьому році про ймовірність поставок води в Крим також заговорив глава партії «Слуга народу» Давид Арахамія. На його думку, якщо дати воду на півострів, Україна отримає більшу перевагу в переговорах з Донбасу, але багато жителів країни це припущення розкритикували.

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