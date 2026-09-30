Подорожчання продуктів у Сумській області продовжується: у вересні середні ціни на базові товари знову пішли вгору. Найпомітніше подорожчали цукор і рис — порівняно із серпнем їхня вартість зросла одразу на кілька гривень за кілограм.

Подорожчання продуктів у Сумській області не зупиняється: моніторинг цін Мінфіну станом на 29 вересня показує, що більшість базових товарів у магазинах коштує вже дорожче, ніж у серпні.

Найбільш відчутне зростання зафіксували на цукрі. За даними порталу Мінфін, кілограм кристалічного цукру в Novus коштує 34,99 грн, в Auchan та Metro — 34,90 грн, а в Megamarket — уже 38,50 грн. Середня ціна тепер становить 35,82 грн, тоді як у серпні вона трималася на рівні 30,22 грн.

Як змінилися ціни на олію та борошно

Соняшникова олія також додала в ціні. Рафінована олія «Олейна» обсягом 850 мл у Auchan продається по 101,50 грн, у Novus — 99,99 грн, а в Megamarket сягнула 112,50 грн. У середньому тепер 104,66 грн проти 100,68 грн у серпні. Аналогічна олія «Щедрий Дар» коштує 92,90–99,00 грн.

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Пшеничне борошно «Хуторок» подорожчало менш помітно: пачка 1 кг у Novus коштує 34,93 грн, у Megamarket — 38,50 грн, а середня ціна становить 36,72 грн (у серпні було 35,88 грн). Двокілограмова упаковка продається в середньому по 72,64 грн.

Рекордсмен місяця — рис

Найбільший стрибок серед усіх продуктів показав рис. Довгий рис 1 кг у Metro коштує 54,50 грн, у Megamarket — 68,50 грн, а в Novus ціна сягнула 79,99 грн. Середня вартість зросла до 67,66 грн проти 59,74 грн у серпні — тобто майже на 8 гривень за кілограм.

Круглий рис тепер продається в середньому по 55,77 грн, а довгий пропарений — по 61,37 грн. У серпні ці показники становили 54,71 грн та 53,13 грн відповідно.

Де купувати дешевше

Різниця між магазинами на одні й ті самі товари подекуди сягає третини вартості. Найвигідніші пропозиції на цукор і борошно зафіксовані в мережах Novus та Auchan, а от рис найдешевший у Metro. Варто звіряти ціни перед покупкою, адже лише на рису довгому різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом перевищує 25 гривень.

Раніше Politeka повідомляла, скільки тепер коштують базові товари в Сумській області.