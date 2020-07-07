Президент України Володимир Зеленський відкрито визнав, що порушив законодавство нашої країни

Голова держави порушив закон, коли не повідомив про суттєві зміни в своєму майновому стані. Як повідомляється на його сайті, Зеленський особисто повідомив про це Національному агентству з протидії корупції.

Йдеться про те, як в минулому році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму в 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Таким чином, мова йде про облігації на суму понад 50 прожиткових мінімумів.

Законодавство України передбачає, що в даному випадку президент повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Тим не менш Зеленський цього так і не зробив.

Президент визнав свою провину в цьому порушенні, зазначивши, що всі громадяни України є рівними перед законом. Він заявив, що готовий понести відповідальність за цей вчинок.

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