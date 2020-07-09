Юлія Мендель, прес-секретар президента Володимира Зеленського, здивувала знімком після чуток про вагітність

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фотографію з Чернівців на своїй сторінці в Instagram.

Юлія Мендель сфотографувалася в повний зріст на тлі Університету імені Юрія Федьковича. На знімку прес-секретар глави держави стоїть перед живоплотом в білій футболці, синьому піджаку, чорних штанях і з кремовим клатчем. Варто відзначити, що наряд досить обтягуючий, але живота у неї поки що не видно.

На фото Юлія Мендель сором'язливо посміхається на камеру, заховавши руки за спиною. В описі чиновниця закликала українців подорожувати по Україні.

Варто відзначити, що на фоні того ж будівлі до цього зробив селфи і сам Володимир Зеленський. Правда, для цього він вибрав місце подалі і вище. Президент, як і його секретар відмітили тег "#МандруйУкраїною".

Раніше засновник партії «5.10» Геннадій Балашов в ефірі "4 каналу" припустив, що Юлія Мендель вагітна від Зеленського і крутить з ним роман. За його словами, на це вказує дивна поведінка глави держави і деякі чутки в уряді. Як вважає Геннадій Балашов, Зеленський спеціально катається по містах України, щоб відвернути увагу.

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