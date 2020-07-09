Колишній прес-секретар Віктора Януковича Анна Герман зробила скандальний випад у бік України

Вона вважає, що Україна робить все можливе для того, щоб жителі Криму і окремих районів Донбасу вважали країну чужою і не горіли бажанням повертатися.

Про це вона розповіла в інтерв'ю в ефірі телеканалу NewsOne.

Крім того, вона заявила, що Україна не зможе повернути в свій склад окуповані Російською Федерацією території - Автономну Республіку Крим та окремі райони Донецької і Луганської областей.



"Я боюся, що Крим і Донбас ми втратили назавжди: вони вже в Україну не повернуться. Там вибрали паспорта РФ, тому що розуміють: Росія дає їм більше впевненості в завтрашньому дні. Кримчани ще раніше взяли паспорти РФ: вони ніколи не повернуться в Україну, бо вона в літню спеку не дає їм воду. При цьому Україна вважає Крим нашим, а кримчан - нашими співвітчизниками", - заявила Герман.

Політик додала: причиною окупації Криму і війни на Донбасі нібито є не стільки агресія Росії, як "насильницька українізація". За її словами, жителі Криму і Донбасу боялися,що після Евромайдана до них додому прийдуть і почнуть їх вчити, як жити далі і якою мовою розмовляти.

"Від цього все і почалося, цим намагаються скористатися треті країни. І Росія не виняток: це в її національних інтересах, щоб Україна була слабкою. Але і Заходу вигідно, щоб Україна була слабкою. А якщо українці будуть між собою воювати, то наша країна ніколи не стане конкурентом ні для кого з наших сусідів", - заявила Герман.

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