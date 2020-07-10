Конфлікт на Донбасі закінчиться, як тільки російські війська покинуть схід України

Як передає Politeka.net , таку думку озвучив журналіст Віталій Портников на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, для цього потрібно всього лише дотримувати Мінських угод і не вестися на їх "кремлівську інтерпретацію".

"Ці угоди передбачають у перших же своїх пунктах виведення іноземних військ з української території. Ось що повинна зробити Росія насамперед — прибрати окупантів і їх найманців з української землі. І після цього — а це чудово розуміють і Путін, і Козак — всі інші пункти стануть просто неактуальними і нікому не потрібними без всякого "особливого статусу". Тому що так званий конфлікт на Донбасі за 24 години вичерпається сам собою — як вирішився конфлікт у Краматорську, Слов’янську або Маріуполі після вигнання окупантів", - зазначив він.

Також Портников зазначив, що Україна в жодному разі не можна відступати від своєї позиції.