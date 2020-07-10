Конфлікт на Донбасі закінчиться, як тільки російські війська покинуть схід України
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Віталій Портников на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, для цього потрібно всього лише дотримувати Мінських угод і не вестися на їх "кремлівську інтерпретацію".
"Ці угоди передбачають у перших же своїх пунктах виведення іноземних військ з української території. Ось що повинна зробити Росія насамперед — прибрати окупантів і їх найманців з української землі. І після цього — а це чудово розуміють і Путін, і Козак — всі інші пункти стануть просто неактуальними і нікому не потрібними без всякого "особливого статусу". Тому що так званий конфлікт на Донбасі за 24 години вичерпається сам собою — як вирішився конфлікт у Краматорську, Слов’янську або Маріуполі після вигнання окупантів", - зазначив він.
Також Портников зазначив, що Україна в жодному разі не можна відступати від своєї позиції.
"У будь-якої української влади проста задача — зберегти та розвивати Україну, зробити її сильною, здатною чинити опір агресору. І здатною дочекатися його краху, а не впасти з нього або разом з ним", - уклав він.
Нагадаємо, новий нормандський саміт за участю глав України, Росії, Франції і Німеччини може бути здійснено тільки за умови виконання домовленостей, які були досягнуті в Парижі під час останньої їхньої зустрічі.
Таку заяву зробив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Зазначимо, що в одному з попередніх звернень він заявив, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати ще за каденції Володимира Зеленського.
Нагадаємо, бойовики "ДНР" влаштували масову провокацію, звинувативши ВСУ.
Як повідомляла Politeka, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.
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Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.