Перегляд Мінських угод не сподобається учасникам Нормандської четвірки

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков під час пропагандистської передачі на каналі Росія 1, передає Politeka.net.

Зокрема, він вирішив прокоментувати недавню заяву віце-прем'єр-міністра України Олексія Резнікова про необхідність перегляду пакета Мінських угод.

"Свідчить це (заява Рєзнікова) про небажання Києва вирішувати цю проблему, чи це свідчить про неможливість керівництва Києва вирішувати цю проблему, або одночасно – ми дивимося на заяви українського керівництва, яке все частіше і частіше, все більш наполегливо говорить про те, що мінські домовленості треба міняти. Чи означає це офіційний вихід Києва з мінського комплексу заходів або не означає – ми поки не знаємо", – відреагував особистий прес-секретар Володимира Путіна.

Пєсков також пригрозив, що вихід України з мінського комплексу заходів буде мати вкрай негативні наслідки.

"В даному випадку насильно милим не будеш. І вихід України з мінського комплексу заходів очевидно не сподобається ні Берлін, ні Парижу, ні Москві", – продовжив Пєсков в ефірі програми.

Підсумовуючи, Дмитро Пєсков також звинуватив Україну в тому, що вона нібито не виконує нічого в рамках реалізації угод.

Варто відзначити, що після таких погроз з боку Пєскова на Донбасі чергова ескалація конфлікту.

За минулу добу російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил ООС, використовуючи артилерійські системи 152 - і 122-мм калібру, 120 - і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.



В результаті обстрілу 5 бійців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн - бойову травму.



Силам ООС також доводилося використовувати зброю для придушення вогню з боку противника. За добу бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати трьох окупантів, ще вісім були поранені.

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