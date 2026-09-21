Через аварію на водопровідних мережах 21 вересня без води лишилися мешканці двох полтавських вулиць. Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.

Відключення світла у Полтавській області 21 та 22 вересня доповнилося ще однією комунальною проблемою — у Полтаві одразу кілька вулиць залишилися без холодної води через аварію на водопровідних мережах.

Як повідомили на сторінці «Полтававодоканалу», 21 вересня водопостачання припинили за двома адресами. Без води тимчасово сидять мешканці будинків на вулиці Кар'єрній та вулиці Митрополита Феофіла.

Причиною зупинки подачі води стала аварія на мережах — про її характер і масштаб ушкоджень комунальники деталей не розкрили. На місці вже працюють аварійні бригади, які усувають пошкодження на водогоні.

Коли повернуть воду

У «Полтававодоканалі» зазначили, що водопостачання відновлять одразу після завершення ремонтних робіт. Точну годину завершення робіт на підприємстві не називають — графік залежить від складності аварії та стану труб.

Що робити мешканцям

Жителям вулиць Кар'єрної та Митрополита Феофіла рекомендують зробити запас води для побутових потреб. Актуальну інформацію про відновлення подачі варто відстежувати на офіційних сторінках «Полтававодоканалу» або телефоном аварійно-диспетчерської служби підприємства.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Полтаві 16 вересня: комунальники назвали, які вулиці лишилися без водопостачання.