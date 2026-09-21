Графіки відключення світла у Кропивницькому з 22 та 23 вересня передбачають планові знеструмлення десятків вулиць через технічне обслуговування мереж. Перевірте, чи потрапила ваша адреса до переліку.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на новий тиждень уже оприлюднено, і частина Кропивницького 22 та 23 вересня тимчасово залишиться без електроенергії через планові роботи на обладнанні.

Графіки відключення світла у Кропивницькому з 22 та 23 вересня стосуються переважно технічного обслуговування ліній і підстанцій, тому знеструмлення триватимуть у робочі години — переважно з 08:00 до 17:00.

Про це повідомляє «Кіровоградобленерго» на офіційному ресурсі планових відключень.

22 вересня: адреси та години

У вівторок, 22 вересня, з 08:00 до 17:00 заплановане технічне обслуговування мереж. Світло зникне на провулках Товарний (будинок 1), Тепличний (1, 3, 4, 6, 7, 8), Харитина Пекарчук (5, 9, 9а), Санаторний 1-й (3–8, 10, 12, 13, 15), Санаторний 2-й (3–5, 7–16), Луньовський (11), Санаторний 3-й (4), Профілакторний (9, 11).

Також без електроенергії будуть вулиці Поповича (3, 7, 7а, 1б, 13, 14, 17, 20, 26), Олени Бур'янової (6), Руслана Слободянюка (160), Вантажний Двір (13), Садова (90К–114А, 143), Бобринецький шлях (58/49, 60/32), пров. Санаторний (14/2–53А), Миколи Міхновського (93), Берегова (1–35А, 154), Водогінна (1–89), пров. Анатолія Авдієвського (14–24/23), пров. Водозбірний (4–74), Антонова (2А–70), Максима Залізняка (31/2, 35), туп. Береговий (18/1–162), пров. Роздільний 1-й (2–20), пров. Пилипа Орлика (47–77в), Затишна (35/6–68) та інші.

У цій самій добі є й скорочені інтервали. З 09:00 до 13:00 відключатимуть вулиці Гурбенську (1/14–35), Київську (63–118), Руслана Слободянюка (106/25–136), Барболіна (50–87). З 12:00 до 17:00 без світла лишатимуться вулиці Паркова (1–2а) та Яблуневий (3–16).

23 вересня: що зміниться

У середу, 23 вересня, з 08:00 до 17:00 технічне обслуговування повториться на більшості тих самих адрес. Без світла залишаться пров. Товарний (1), Тепличний (1–8), Харитина Пекарчук (5–9а), Санаторний 1-й (3–15), Санаторний 2-й (3–16), Луньовський (11), Санаторний 3-й (4), Профілакторний (9, 11), Садова (90К–143), Бобринецький шлях (58/49, 60/32), Миколи Міхновського (93), туп. Київський (1–11), Теплична (4–60), Світлани Барабаш (20–47), Дорогого Семена (13–28) та чимало інших.

З 09:00 до 13:00 у середу вимикатимуть вулиці Гурбенську (1/14–35), Степана Чобану (3–26), Березова (8, 17), Вадима Височина (1/71), Героїв-земляків (24–42). Окремо тривалі роботи з капремонту заплановані на вулицях Левка Мацієвича (1А) та Каштанова (1–72) — там світла може не бути з 09:00 до 18:00, зокрема й у селі Нове.

Що робити, якщо потрапили до графіка

Мешканцям радять завчасно зарядити телефони та павербанки, а також прибрати з розеток чутливу техніку перед початком робіт. Після завершення технічного обслуговування напругу подають автоматично, тож нікуди звертатися не потрібно. Якщо світла немає помітно довше зазначеного часу, варто зателефонувати до кол-центру «Кіровоградобленерго» за номером із порталу планових відключень.

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