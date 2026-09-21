Власники квартир з індивідуальним газовим опаленням у Сумах зможуть отримати разову матеріальну допомогу до 15 000 гривень на придбання джерел резервного електроживлення. Розповідаємо, хто підпадає під програму, на що можна витратити гроші та як подати заявку.

Грошова допомога в Сумській області до 15 000 гривень стане доступною мешканцям багатоповерхівок, чиї квартири обладнані індивідуальними газовими котлами. Сумська міська військова адміністрація анонсувала нову програму підтримки напередодні опалювального сезону.

Гроші виділяють на купівлю джерел резервного електроживлення, щоб власники автономного опалення не лишилися без тепла під час можливих вимкнень електроэнергії. У міській військовій адміністрації пояснили, що при знеструмленні в таких помешканнях зупиняються котли, зникає тепло і гаряча вода.

«У Сумах виділяємо 15 000 гривень на резервне енергозабезпечення для квартир з автономним опаленням. Сумська міська військова адміністрація впроваджує важливий механізм соціального захисту для містян напередодні нового опалювального сезону», — йдеться у повідомленні адміністрації.

Хто саме може претендувати на допомогу

Претендувати на виплату можуть власники квартир у багатоповерхових будинках Сумської міської територіальної громади, які мають зареєстроване місце проживання. Окремо програму поширили і на внутрішньо переміщених осіб, які придбали житло в громаді.

Програма передбачає повну або часткову компенсацію фактичних витрат, однак не більше 15 000 гривень на одну квартиру. Тобто розмір виплати залежить від того, скільки реально коштувало обладнання, яке придбав заявник.

На що можна витратити виділені кошти

Отримані гроші дозволяють придбати різні варіанти резервного живлення. Серед них інвертори та акумуляторні батареї, а також портативні зарядні станції. Крім того, кошти можна спрямувати на купівлю повного комплекту з інвертора та акумулятора.

Як подати заявку та які документи потрібні

Звертатися слід до Департаменту соціального захисту населення СМСК міської ради. Прийом ведуть за чотирма адресами: вулиця Харківська, 35; вулиця Романа Атаманюка, 49А; вулиця Охтирська, 11; вулиця Британська, 21.

Заздалеги треба підготувати такий пакет документів: паспорт (ID-картку), ідентифікаційний код, виписку з реєстра територіальної громади або довідку ВПО. Для тих, хто придбав житло, знадобляться документи, що підтверджують право власності на квартиру.

Обов'язковою умовою є довідка від АТ «Сумигаз» про наявність у помешканні двоконтурного газового котла. До заявки також додають розрахункові документи на придбання обладнання — чеки та накладні. Дізнатися подробиці та записатися наперед можна за телефонами 050-407-81-99 та 050-407-80-02.

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