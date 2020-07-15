"Непогрішність" Володимира Путіна – головна скріпа, на якій тримається вся Росія

Про це заявив Главреду політичний експерт Андрій Головачов, передає Politeka.

На думку експерта, піддати сумніву цей символ віри росіян – те ж саме, що поставити під сумнів святість Папи Римського.

"У Путіна, по суті, вже немає коштів, щоб зміцнити свою легітимність і свою непогрішність за рахунок внутрішньої політики. Для перспективної внутрішньої політики у Путіна вже немає ні грошей (ціни на нафту поїдають бюджет Росії), ні грамотних управлінців (одні злодії), ні ідей, ні енергії (старий), ані авторитету (вже набрид)", – переконаний Головачов.

Тому, вважає політолог, у російського лідера залишаються в розпорядженні лише три варіанти для недопущення хаосу і розвалу Росії.

Перший з них, повідомляє експерт, – закрутити гайки і спробувати втримати пара в казані ще років 15-20. Однак у цьому випадку Путіну доведеться кожен день тремтіти, спостерігаючи, як його проклинають все більше і більше. Крім цього, є небезпека державного перевороту.

Другий, малоймовірний варіант: плавний відхід і передачу реальної влади наступнику. Однак це навряд чи відбудеться, оскільки Путін не здатний психологічно відмовитися від влади.

"Традиційний варіант: винести внутрішні проблеми Росії на експорт. Тобто маленька переможна війна. І там підняти рейтинг і довіру до Путіна", – заявив Андрій Головачов.

Третій варіант політологу представляється найбільш імовірним.

"Упевнений, що протягом найближчих 5-6 місяців Україна відчує на собі всі принади російської нестабільності. Захід буде не в змозі приборкати Путіна, якщо він поставить метою "відновити історичну справедливість і повернути Росії її споконвічні землі", про що Путін не так давно прозоро натякнув", – резюмував політичний експерт.

Politeka повідомляла, що Путін вирішив "захистити інтереси" РФ, зробивши заяву: "Вони бігають і розмахують бритвою".

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