Не зумівши нав'язати президенту Володимиру Зеленському свої умови по Донбасу, в Кремлі не приховують роздратування

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко звинуватила главу України в тому, що він не виконує свою передвиборну обіцянку встановити мир на Донбасі, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

«На жаль, вже другий рік йде президентство Володимира Зеленського, він у своїй виборчій програмі запевняв, що дуже швидко знайде рішення мирного врегулювання», – заявила чиновниця.

За її словами, ситуація погіршується щодня, а в Києві на це не реагують.

«Ми бачимо абсолютне ігнорування Мінських угод, небажання їх виконувати, і головне, що ця прірва недовіри між владою України і жителями Донецька і Луганська стає все більшою, її все важче буде долати», – додала Матвієнко.

Як відомо, Кремль очікує від України виконання Мінських угод на своїх умовах, що для Києва неприйнятно. Так, Москва вимагає надання особливого статусу для «ЛНР» і «ДНР», а також закріплення цього положення в українській Конституції.

«Ми дуже сподіваємося, що керівництво України усвідомлює серйозність ситуації, свою відповідальність за виконання Мінських угод. Поки можу сказати – глибоке розчарування подіями», – підсумувала топ-чиновник.

В Креремле вже визнали, що мають певний вплив на самопроголошені республіки на Донбасі.

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