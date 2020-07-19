Екс-президент Віктор Янукович, який втік у Росію взимку 2014 року, став володарем розкішної нерухомості

Про це в інтерв'ю «Новій газеті» розповів політтехнолог, який фінансував й організовував прес-центр «Новоросія» у 2014 році Вадим Самодуров.

Будинок в елітному підмосковному селищі Барвиха Янукович купив за 52 мільйони доларів. За словами Самодурова, ходять чутки, що він виклав усю суму, навіть не торгуючись.

Що стосується великих чиновників з колишнього українського керівництва, то чимало з них осіли в районі Рублево-Успенського шосе, де надзвичайно дорога нерухомість – явище саме собою зрозуміле.

«Екс-прем'єр Микола Азаров живе також на Рубльовці, в Петрово-Далекому. Не знаю, орендує він чи купив там землю і нерухомість, але знаю, що члени його сім'ї купували землю і ділянки в селищі Жуківка. У мене багато друзів живе в цьому районі, і, за чутками, тут осіла достатня кількість колишніх українських «топів». Деякі, наскільки мені відомо, живуть у Криму, наприклад, Сергій Арбузов», – додав політтехнолог.

Повертаючись до Азарова, нагадаємо, що ділянку йому дали на підставі якогось «офіційного листа» від 16 січня 2015 року. Хто його автор – невідомо. Сам Азаров розповідав, що в РФ він отримав статус політичного біженця особисто за вказівкою російського президента Володимира Путіна.

Колишній прем'єр навряд чи потребував цієї ділянці через проблеми з житлом. Його дружина в 2014 році купила ділянку 15 соток з будинком площею 1100 «квадратів» якраз по сусідству.

«Засвітився» тут ще один втікач з України. Екс-міністр МВС Віталій Захарченко свого часу купив ділянку 40 соток і будинок у 660 кв. метрів на території котеджного селища «Парк Вілл» у Жуківці. Влітку минулого року пара розлучилася, і колишня дружина міністра, судячи з документів, залишилася власницею майна.

Нагадаємо, Азаров зізнався, як йому насправді живеться у Путіна.

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