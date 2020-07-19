Народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова потрапила у новий скандал, заговоривши про зарплати парламентаріїв

Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами «Громадського»,

«Депутатська заробітна плата не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що насправді для того, щоб забезпечити роботу народного депутата, вона занадто низька», — зазначила вона.

Третьякова також розповіла, що заробітна плата нардепів становить 42 тисячі гривень, однак «на руки» вони отримують 32-35 тисяч гривень.

«Тут дуже цікаві правила нарахування, тому що зарплату ми отримуємо раз на місяць - у нас немає авансів. Нас весь час смикають. Місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш як сформувати свої витрати», — підкреслила вона.

При цьому більшість часу, за словами Третьякової, займає розбір та обробка вхідної кореспонденції. Цим у Європі нібито займається офіс народного депутата.

«Народний депутат зобов'язаний мати юридичну підтримку, організаційну... Повинен бути контроль того, що з'являється в ЗМІ. Крім того, повинен бути особистий помічник, який буде формувати твоє розклад... На помічників надається 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Цього мало», — уточнила вона.

Однак подібного визнання Третьякової українці не оцінили.

«Так рвалася до корита і виявляється, що працювати потрібно, а не бабло рубати», «низькосортна бабища», «як жалюгідний блазень на троні короля! Як дурний народ який дозволив», «Дати їй мінімалку, і нехай живе, як більшість українців. Зажралися дармоїди!», «ЇЇ ніхто в Раду на мотузці не тягнув. Сама йшла в приприжку. Якщо погано там, йди туди, де краще. Такі" роботяги" як вона, відразу знайдуть грошову роботу. Прапор їй в руки й вперед», — пишуть вони.

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