Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним, в ході яких піднімалися питання Криму і Донбасу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Так, у ході бесіди було порушено питання Донбасу, а саме: тема розмінування, розведення сил і відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, діяльність моніторингової місії ОБСЄ і доступ до українських полонених представників Червоного хреста.

Крім того, було піднято питання звірячої розправи над дитиною кримського татарина Руслана Сулейманова

«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації», — йдеться в повідомленні.

До цього ми наводили слова координатора проєкту "Стоп Терор" Насіння Кабакаєва про те, як Зеленському слід протистояти агресії Росії.

За його словами, зустріч у форматі Нормандської четвірки не дасть ніяких результатів, а РФ тільки посилить свої позиції.

Також він вказав на наслідки, які можливі після домовленостей з РФ.



"Будьте президентом України, не йдіть в пастку Кремля, тому що ми платимо величезну ціну, яка вимірюється людськими життями й суверенітетом держави", - уклав він.

Також він вказав на наслідки, які можливі після домовленостей з РФ.



"Будьте президентом України, не йдіть в пастку Кремля, тому що ми платимо величезну ціну, яка вимірюється людськими життями й суверенітетом держави", - уклав він.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Путіним: з'явилася заява МЗС України, «тільки на церемонії…».

Як повідомляла Politeka, Зеленський нарешті висловився про подачу води в Крим: "Цього достатньо, щоб...".

Також Politeka писала, що Зеленський може піти у відставку, з'явився документ: «президент зізнався, що…».