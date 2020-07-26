Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним, в ході яких піднімалися питання Криму і Донбасу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Так, у ході бесіди було порушено питання Донбасу, а саме: тема розмінування, розведення сил і відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, діяльність моніторингової місії ОБСЄ і доступ до українських полонених представників Червоного хреста.
Крім того, було піднято питання звірячої розправи над дитиною кримського татарина Руслана Сулейманова
«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації», — йдеться в повідомленні.
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До цього ми наводили слова координатора проєкту "Стоп Терор" Насіння Кабакаєва про те, як Зеленському слід протистояти агресії Росії.
За його словами, зустріч у форматі Нормандської четвірки не дасть ніяких результатів, а РФ тільки посилить свої позиції.
Також він вказав на наслідки, які можливі після домовленостей з РФ.
"Будьте президентом України, не йдіть в пастку Кремля, тому що ми платимо величезну ціну, яка вимірюється людськими життями й суверенітетом держави", - уклав він.
Також він вказав на наслідки, які можливі після домовленостей з РФ.
"Будьте президентом України, не йдіть в пастку Кремля, тому що ми платимо величезну ціну, яка вимірюється людськими життями й суверенітетом держави", - уклав він.
Нагадаємо, зустріч Зеленського з Путіним: з'явилася заява МЗС України, «тільки на церемонії…».
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