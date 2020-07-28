Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський розкритикував Петра Порошенка

Як передає Politeka.net, свою оцінку діям екс-президента він дав в своєму Telegram-каналі.



"Знаєте, що таке дежавю? Це коли кілька років тому Порошенко оголошує на всю країну, що загроза вторгнення РФ висока, як ніколи. І їде відпочивати на Мальдіви", - зазначив нардеп.

За його словами, схожа ситуація сталася і днями, коли



"А сьогодні оголошує, що є загроза капітуляції, і кличе всіх на мітинг. І їде відпочивати в Туреччину. Погодьтеся, у Петра Олексійовича є свій, абсолютно неповторний полководницький стиль", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, сотні українців 27 липня вийшли на вулиці Києва на знак протесту проти нового масштабного перемир'я в Донбасі. Демонстранти звинуватили Володимира Зеленського у держзраді і зажадали зупинити «капітуляцію».

Відзначимо, що одним з ініціаторів акції була нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина. Вона звернулася до військових, медиків, волонтерів та небайдужих громадян, щоб вони в 19:00 виходили під ОПУ в Києві, а також у своїх містах, містечках і селах і висловили свою позицію.