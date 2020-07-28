Депутат Петро Порошенко задекларував більше мільйона видатків
Як передає Politeka.net, відповідна інформація з'явилася в Єдиному реєстрі.
Так, згідно з даними, екс-президент витратив майже 1,2 млн грн. У документі зазначено, що 530 095 грн Петро Порошенко витратив на оплату транспортних послуг, ще 650 043 грн обміняв на валюту.
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Нагадаємо, за інформацією видання "Страна", колишній президент України Петро Порошенко разом з сім'єю вилетів з київського аеропорту "Жуляни" і відправився в Бодрум в Туреччині.
Виліт стався в понеділок, 27 липня, о 13:42.
Нагадаємо, в кінці квітня 2017 Петро Порошенко полетів чартерним рейсом на відпочинок на Мальдівські острови. Принаймні так стверджували деякі ЗМІ і розповів в ефірі телеканалу ZIK народний депутат Сергій Лещенко.
На віллі він провів п'ять днів. Оренда апартаментів на приватному острові коштує близько $ 25 тис на добу. Нібито саме тут він відзначав і один зі своїх днів народження. Прилітав сюди з дружиною Мариною, сином Олексієм, невісткою Юлією і внуками.
Також в ДБР повідомили про нові подробиці в розслідування цієї відпочинку Порошенко.
У повідомленні наголошується, що правоохоронці підозрюють екс-начальника військової частини Держприкордонслужби в незаконному переправленні через державний кордон ряду осіб шляхом використання свого службового становища.
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