Депутат Петро Порошенко задекларував більше мільйона видатків



Як передає Politeka.net, відповідна інформація з'явилася в Єдиному реєстрі.



Так, згідно з даними, екс-президент витратив майже 1,2 млн грн. У документі зазначено, що 530 095 грн Петро Порошенко витратив на оплату транспортних послуг, ще 650 043 грн обміняв на валюту.

Нагадаємо, за інформацією видання "Страна", колишній президент України Петро Порошенко разом з сім'єю вилетів з київського аеропорту "Жуляни" і відправився в Бодрум в Туреччині.

Виліт стався в понеділок, 27 липня, о 13:42.

Нагадаємо, в кінці квітня 2017 Петро Порошенко полетів чартерним рейсом на відпочинок на Мальдівські острови. Принаймні так стверджували деякі ЗМІ і розповів в ефірі телеканалу ZIK народний депутат Сергій Лещенко.

На віллі він провів п'ять днів. Оренда апартаментів на приватному острові коштує близько $ 25 тис на добу. Нібито саме тут він відзначав і один зі своїх днів народження. Прилітав сюди з дружиною Мариною, сином Олексієм, невісткою Юлією і внуками.

Також в ДБР повідомили про нові подробиці в розслідування цієї відпочинку Порошенко.

У повідомленні наголошується, що правоохоронці підозрюють екс-начальника військової частини Держприкордонслужби в незаконному переправленні через державний кордон ряду осіб шляхом використання свого службового становища.

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