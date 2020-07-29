Туреччина може ввести війська в Крим для стримування агресії РФ
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив соціолог і політолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, такий сценарій має право на життя, так як турецькі війська вже увійшли в Нахічевань - автономну територія Азербайджану, яка є подобою окупованої Росією Криму.
"Це міжнародний прецедент. Тепер, в майбутньому, точно так, як Туреччина, на прохання азербайджанського уряду, ввела війська в Нахічевань, точно так Туреччина, на прохання українського уряду, в рамках військово-політичної та гуманітарної допомоги або за міжнародним мандатом ООН, ОБСЄ зможе ввести свої війська на територію окупованої Криму для захисту мирного кримського-татарського населення півострова", - зазначив експерт.
Також він підкреслив, що Туреччина - єдина з країн НАТО і всій Євразії, яка не боїться Росії і робить все, що вважає за потрібне.
За його словами, президент Туреччини, прийнявши прохання азербайджанського уряду, встромив "ніж у спину" Путіну.
"Турецький президент Ердоган показав всьому світу, що Путін вже не той небезпечний і всесильний президент Росії, а старіючий політик, обтяжений численними внутрішньополітичними та міжнародними проблемами",- заключив політолог.
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