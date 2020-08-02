Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» дав пораду, як Україні наздогнати Туреччину в своєму відео блозі на Фейсбук.



Громадський діяч впевнений, що Україна зможе наздогнати Туреччину за рівнем розвитку економіки, якщо не буде вибирати архаїчних керівників країни.

«Наздоженемо (ред. – Туреччину), за однієї умови, що з керівників країни ми більше не будемо вибирати архаїчних. Це стосується, що Леоніда Макаровича, Даниловича, Вікторів всіх мастей, першого Володимира, не дивлячись на молодість, він теж архаїчний. Вишиванки, глечики, бджолки, а далі все те ж саме», - сказав Пальчевський.

Він заявив, що Україноюповинні управляти люди, які дивляться вперед.

«Поки ми не зрозуміємо, що нам потрібні люди, які дивляться вперед, а не назад, будемо їздити в Туреччину. А в Одесі буде дорого і брудно», - резюмував Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, до другого туру виборів мера Києва проходять два кандидати – Володимир Кличко і Андрій Пальчевський. У той же час, Пальчевський поки офіційно не оголосив про своє висунення.