Ситуація з врегулюванням конфлікту на Донбасі постійно коригується політично

Про це у своєму блозі для Обозреватель пише письменниця, блогер, юрист Олена Степова, повідомляє Politeka.

Експерт вказує на те, що ще вчора Кремль вимагали змін до української Конституції в частині "особливий статус всієї адміністративної території Луганської та Донецької областей". Про це, нагадує Степова, було домовлено під час зустрічі в Омані.

Сьогодні, акцентує увагу юрист, Москва вимагає надати Луганській і Донецькій областям статус вільної економічної зони.

"Слова різні, принцип той же: ОРДЛО-анклав бойовиків і РФ у складі України", - заявляє автор.

При цьому, звертає увагу блогер, територія де-факто під контролем РФ, де-юре Українська.

"Війська РФ визнаються миротворцями і нікуди не йдуть, створюючи по суті, буферну військову зону. Тобто, тасуючи політичних королів в колоді війни, РФ все одно розглядає територію ОРДЛО, як буферну військову малолюдну зону для розташування своїх військових баз", – підсумувала Олена Степова.

Politeka писала, що Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук повідомив про готовність відвідати Донбас. За словами першого президента України, це стане можливим відразу після припинення вогню на фронті.

Крім того, він упевнений, що позиція жителів "ДНР" і "ЛНР" сильно відрізняється від думки ватажків невизнаних республік.

"Треба послухати людей, тому що робиться все для людей. Наскільки мені відомо, люди не хочуть війни, не хочуть смертей, вони не хочуть вмирати. Вони хочуть жити нормально, жити, як живуть люди в цивілізованих демократичних країнах світу", - зазначив Кравчук.

Пропагандист Кремля Євген Попов проговорився про захоплення Донбасу. Скандальне зізнання прозвучало в ефірі телеканалу "Росія 1".

Російський пропагандист Євген Попов заявив, що Росія може поступитися окупованими територіями назад в Україну. За його словами, багато росіян будуть незадоволені таким поворотом подій.

"Ми визнаємо... Ми навіть готові, на жаль, для мене, для багатьох громадян Росії, піти на те, щоб Донбас повернувся в лоно України", - заявив він в ефірі програми.

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