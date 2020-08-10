Одіозний Володимир Жириновський звернувся до Олександра Лукашенка, нагадавши про Віктора Януковича

Скандальний депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський, який закликав бомбити Україну та інші пострадянські держави, підтримав білоруські протести і нагадав Олександру Лукашенку про долю президента-втікача України Віктора Януковича.

Своє звернення він залишив на особистій сторінці в Twitter.

Крім того, глава ЛДПР зажадав звільнити з в'язниць заарештованих журналістів, у тому числі, кореспондентів телеканалу "Дождь". Також Жириновський зажадав від Лукашенка піти з політики.

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"Вони повинні бути звільнені. Виборці вже відмовили в довірі Лукашенку. Олександра Григоровича чекає доля Януковича", - написав Жириновський.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Жириновський звертається до Лукашенка з жорстким закликом. Так, перед виборами в Білорусі він закликав Олександра Лукашенка знятися з передвиборної гонки.

Тоді Жириновський заявляв, що Лукашенку пора провести "красиві" вибори, знявши свою кандидатуру.

"Влада-це надовго. Доріжка, літаки, почесна варта, і всі кланяються... Це найстрашніший наркотик. Лукашенко не може відірватися... Олександр Григорович, відірвіться ви... І проведіть гарні вибори, знявши свою кандидатуру з виборів", - говорив Жириновський.

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