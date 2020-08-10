Ось це скандальна заява!

Одіозний Володимир Жириновський звернувся до Олександра Лукашенка, нагадавши про Віктора Януковича

Скандальний депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський, який закликав бомбити Україну та інші пострадянські держави, підтримав білоруські протести і нагадав Олександру Лукашенку про долю президента-втікача України Віктора Януковича.

Своє звернення він залишив на особистій сторінці в Twitter.

Крім того, глава ЛДПР зажадав звільнити з в'язниць заарештованих журналістів, у тому числі, кореспондентів телеканалу "Дождь". Також Жириновський зажадав від Лукашенка піти з політики.

"Вони повинні бути звільнені. Виборці вже відмовили в довірі Лукашенку. Олександра Григоровича чекає доля Януковича", - написав Жириновський.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Жириновський звертається до Лукашенка з жорстким закликом. Так, перед виборами в Білорусі він закликав Олександра Лукашенка знятися з передвиборної гонки.

Тоді Жириновський заявляв, що Лукашенку пора провести "красиві" вибори, знявши свою кандидатуру.

"Влада-це надовго. Доріжка, літаки, почесна варта, і всі кланяються... Це найстрашніший наркотик. Лукашенко не може відірватися... Олександр Григорович, відірвіться ви... І проведіть гарні вибори, знявши свою кандидатуру з виборів", - говорив Жириновський.

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