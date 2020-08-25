Святкування Дня Незалежності в Україні перетворюється на сумну констатацію втрачених надій

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив директор соціологічної служби "Український барометр", політолог Віктор Небоженко, повідомляє Politeka.

Коментуючи офіційне святкування Дня Незалежності в Києві цього року, експерт зазначив, що естетики в заході було набагато більше, ніж політики, а моралі – ще менше.

"Не любить президент України Зеленський, ні політики, ні реформи-це важка і невдячна робота. Зате йому добре вдаються масові шоу і хепенінги. Поки йому нічим похвалитися-залишається тільки мріяти", - пояснив Віктор Небоженко.

Політолог зазначає, що цим фактом вміло скористався екс-президент України Петро Порошенко, який, приватизувавши націонал-демократичний сектор політики, підбирається до руху ветеранів.

"Цим вміло скористався колишній президент-олігарх Порошенко, який вже приватизував націонал-демократичний сектор української політики, а тепер підбирається до руху ветеранів. Якщо так далі піде, то до кінця року Порошенко політично стане сильнішим за Зеленського. А якщо Порошенко знайде спільну мову з Медведчуком і Аваковим, то у Зеленського залишиться мало шансів спокійно досидіти до кінця каденції", – прогнозує Віктор Небоженко.

Politeka повідомляла, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни на Донбасі. Так, у День Незалежності, 24 серпня, глава держави заявив, що вірить у те, що бойові дії на Донбасі можуть закінчиться вже цього року.

«Я хочу вірити в те, що це відбудеться вже цього року. Я дуже хочу вірити в це, і я вірю. Я дуже б не хотів називати імен, однак, якщо порівняти нашу нинішню команду з минулою, то так, як хочу я цього, ніхто навіть і близько не хотів», - заявив Зеленський.

Крім того, президент заявив, що новий Нормандський саміт може відбутися вже наступного місяця. Про це він повідомив, коментуючи свою зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, яка відбулася в Києві.

Цього року День незалежності України вперше був російськомовним і просував "абсолютно московські ідеологічні наративи". Таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій.

"Вперше на День Незалежності просувалися абсолютно московські ідеологічні наративи, адже вперше на офіційному майданчику використовувалася Російська мова. Промосковські "зірки", які досі активно ротуються в державі-агресорі, російськомовні пісні, ставка на азіатський Культурний простір. Ось що було зроблено сьогодні на заходах влади", - написав Смолій.

Екс-лідер «Тартак» Положинський принизив Зеленського відмовою: "мені це не потрібно».

Волонтер жорстко відчитала Зеленського за шоу до Дня Незалежності: "співаючі труси».

Розбитний Вєрка Сердючка з мамою кинулися до Зеленського з кулаками: "Пора в президенти!"