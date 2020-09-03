Народні депутати придумали для українців чергову платну послугу

В Україні хочуть впровадити реєстрацію всіх без винятку домашніх тварин, причому послуга ця буде платною.

На думку відомого українського журналіста-розслідувача Дениса Бігуса, головний сенс цієї ініціативи - "струсити дуже багато бабла". Про це він розповів на своєму каналі BIHUS info. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Автор звернув увагу на те, ч то за новим законопроектом реєструвати в спеціальному державному реєстрі доведеться не тільки котів, собак або ВРХ, але всіх без винятку домашніх тварин.

"Зверніть увагу на іронію. З одного боку в цей перелік не потрапляє половина депутатського корпусу включно з Яценком, у якого з нервової системи відточений тільки хапальний рефлекс, але в прямому сенсі якщо говорити, то вони вписали в цей закон тупо всіх тварин взагалі. Якщо у вас собачка або кішечка, то вам ще пощастило. Складніше тим, у кого, наприклад, кілька хом'яків або кілька павуків, або мурашина ферма, тим гаплик, тому що всіх тварин потрібно захистити і зареєструвати в спецдержреєстрі", – підкреслив Бігус.

Другий момент – це те, що реєструвати доведеться не напряму, а через посередників.

"Коротше, тільки спеціальні пацани, яких тільки під це створять, і за допомогою тільки спеціального софта, який під це теж створять і, я впевнений, що запатентують", – пояснив розслідувач, пригадавши, що подібну схему вже провернули, коли за такою ж методикою створені контори реєстрували нерухомість українців в держреєстрі.Тоді за те, щоб поміняти кілька цифр, власники квартир платили по тисячі гривень.

Але тварини - не квартири:

"Я не знаю, скільки буде коштувати оцифрувати чорну собачку Джека, пухнасту кішку Мурку чи жирного щура Тошу, але, скільки б не коштувало, тварин все одно більше, ніж квартир. Буде річка бабла" - зазначив журналіст.

Третій момент скандального закону полягає в тому, що спочатку він був про зоозахист, і лише в кінці спливла норма про посередників при реєстрації

"Кількома додатковими пунктами його перетворили на закон про доїння, що теж сфера тваринництва, але є предметна різниця", – говорить Бігус.

Він дивується, навіщо реєструвати всіх тварин поспіль, проте впевнений, що рейди поліцейських, які перевірятимуть наявність паспортів у папуг або у такси з парку, не змусять себе чекати.

"Тут би ще пожартувати про автоматичне списання цуценят з реєстру за борги по комуналці, але я не стану, тому що... Зоозахисники кажуть, що концептуально це правильно, що існує в світі реєстрація тварин. Ну ок, нехай буде. Але зараз цей законопроект – це повна маразматична фігня, єдиний сенс якої просто трусити бабло. Ні, не просто. Трусити дуже багато бабла", – підсумував він.

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