Криворізьке теплопостачальне підприємство завершило перше півріччя 2026 року зі збитком 631,9 млн гривень і боргом понад 9,2 млрд гривень. Різниця між тим, що платять споживачі, і реальною собівартістю тепла лише зростає.

Поки Politeka писала про дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, у комунальному секторі регіону загострився інший біль. Теплопостачальне підприємство Кривого Рогу «Криворіжтепломережа» завершило перше півріччя 2026 року зі збитком 631,9 млн гривень та боргом понад 9,2 млрд гривень, із яких 20,6 млн — це заборгованість із зарплати.

Як повідомляє «Перший Криворізький», фінансова звітність підприємства охоплює період до 30 червня. На рахунках компанії на цю дату залишалося лише 383 тисячі гривень, а накопичений борг уже в кілька разів перевищує оборотні активи, які підприємство могло б швидко перетворити на гроші.

Збиток за пів року виріс майже на 50%

За січень–червень 2026 року збиток «Криворіжтепломережі» сягнув 631,9 млн гривень. Роком раніше за той самий період він становив 421,9 млн гривень. Так за 12 місяців підприємство зазнало додатково близько 210 млн гривень збитків — плюс майже 50%.

За пів року компанія отримала 812,8 млн гривень чистого доходу від послуг, однак їхня собівартість перевищила 1,54 млрд гривень, тобто була майже вдвічі вищою. На товари, роботи й послуги підприємство витратило 780,8 млн гривень, а на оплату праці — 172,9 млн гривень.

Чому підприємству не вистачає грошей

Ключова причина — тариф для населення нижчий за фактичну собівартість тепла. В опалювальному сезоні 2025/2026 мешканці Кривого Рогу платили 1701,19 гривні за гігакалорію. Водночас економічно обґрунтований тариф, за розрахунками підприємства, складав 4081,44 гривні, а з кінця січня 2026 року — 4348,96 гривні за гігакалорію.

Через цей розрив доходи покрили лише 51,19% собівартості послуг. У звіті наголошують: держава не компенсувала різницю між тарифами і реальними витратами. За період із червня 2021 року до кінця березня 2026-го накопичена різниця сягнула 1,62 млрд гривень.

Окремо підприємство пов'язує зростання витрат із наслідками руйнування Каховської ГЕС. Через те, що вода від виробника стала жорсткішою, збільшилася кількість аварійних витоків, а витрати на воду й водовідведення зросли приблизно втричі.

Борги, зарплата і судові позови

Поточні зобов'язання підприємства на 30 червня перевищили 10,65 млрд гривень. Найбільша частина — 9 млрд гривень — це заборгованість за товари, роботи й послуги. Для порівняння: роком раніше загальний борг складав 8,4 млрд гривень, із яких 7,5 млрд — за товари, роботи й послуги.

У першому півріччі на підприємстві в середньому працювали 1346 людей. На оплату праці нарахували 234,3 млн гривень проти 166 млн за аналогічний період 2025 року. У балансі також значиться 20,6 млн гривень поточних зобов'язань із зарплати — нараховані, але ще не виплачені працівникам гроші.

Додатковий тиск створюють судові спори: проти «Криворіжтепломережі» розглядають три справи на загальну суму близько 147,5 млн гривень. Найбільший позов подала «Нафтогаз України» — майже 133,9 млн гривень.

Що це означає для платіжок споживачів

Затверджений тариф для населення поки лишається незмінним — 1701,19 гривні за гігакалорію. Однак у звіті підприємство прямо прогнозує, що борги зростатимуть, і не виключає звернення до органу управління по фінансову підтримку для погашення зобов'язань.

Стабілізувати ситуацію, як зазначають у звіті, могла б компенсація різниці в тарифах з боку держави. Саме цей чинник, а не бажання підприємства більше заробляти, визначатиме, чи доведеться в перспективі переглядати тариф на тепло для мешканців Кривого Рогу.

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