Графіки відключення світла в Харківській області 14 вересня оприлюднено: планові знеструмлення триватимуть з ранку до вечора.

Графіки відключення світла в Харківській області на 14 вересня стосуються міста Люботин Харківського району. Електроенергію тут вимикатимуть трьома послідовними чергами — о 09:00, о 09:00:15 та о 09:00:46, а повернуть світло в усі будинки о 16:09. Про планові знеструмлення повідомляє сайт Люботинської громади.

Які вулиці Люботина знеструмлять 14 вересня

Перша черга стартує о 09:00:03. Світла не буде на вулиці Анатолія Абросімова, Сонячному в'їзді (будинки 1, 2, 5), а також за десятками адрес на вулиці Богдана Свіда, будинках 21 та 9 на вулиці Каштановій, будинку 11 на вулиці Миру і в провулках Леонтовича, Миколи Леонтовича (будинок 6А) та Федора Балавенського.

Друга хвиля відключень розпочнеться о 09:00:15. Без електроенергії залишаться вулиці Державна та Філосовська, будинок 46 на вулиці Вільній, будинки 2А і 32 на вулиці Валерія Лобановського, а також провулок Валерія Лобановського (будинки 3, 4, 6 та 7/2).

Третя, наймасштабніша черга стартує о 09:00:46. У цей проміжок знеструмлять вулицю Магістральну, вулицю Трудову, провулок Кобзарський, а також садові товариства «Експрес-2», «Машинобудівник-2», «Метролог» і «Роза». Для всіх трьох груп постачання електроенергії відновлять о 16:09.

Як підготуватися до відключення світла

Мешканцям Люботина радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики. Тим, хто користується електроприладами для приготування їжі, варто заздалегідь підготувати воду й продукти, а власникам побутової техніки — вимкнути її з розеток, щоб уникнути перепадів напруги під час увімкнення.

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