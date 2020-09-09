Олександр Лукашенко несподівано пригадав, як нібито переконував Володимира Зеленського у невражденності лідера Росії Володимира Путіна

Скандальний політик, легітимність переобрання якого на шостий термін поставили під сумнів, розповів про це в інтерв'ю російським пропагандистам.

При цьому він запевняє, що Путін просив його підтримати президента України на старті його політичної кар'єри.

"Навіть Зеленський починає мене повчати. Якого я всіляко підтримував. І це схвалював Путін. Говорив: "Ти його підтримай там, там, молодий, недосвідчений, домовимося. Ти поговори з ним. Ну, так, по-батьківськи". Я кажу:" Добре, я вже поговорив з ним", – обурився Лукашенко.

При цьому він клянеться, що робив все можливе, щоб переконати Зеленського в нібито добрих намірах Путіна по відношенню до України. Білоруський політик переконаний, що президенту РФ не потрібні території України. Також він образився на засудження в Україні насильства над учасниками акцій протесту в Білорусі.



"Я поїхав на Форум регіонів туди, поговорив. Я йому розповів, що у Путіна немає ніякої мети Київ захопити, відтяпати всю Східну Україну. У Путіна вистачає Росії! Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали. Я з Зеленським обговорював, переконував його. Розуміє людина, до мене добре ставився. Бах-Заява! Чому це відбувається? Американці написали", - заявив він.

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