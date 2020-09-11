Народний депутат Максим Бужанський різко відповів своєму колезі Святославу Вакарчуку на критику попурі до Дня Незалежності

Як передає Politeka.net, відповідний пост з'явився в Telegram-каналі"Слуги народу".



В одному з останніх інтерв'ю, Вакарчук назвав недоречним проведення подібного роду концерту, в той час як у столиці проходив марш військових і волонтерів.



"Мені не сподобалося попурі до Дня Незалежності. Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, які захищали свою державу, робити таке шоу, яке відбулося в День Незалежності, на мою думку, було не доречно", - заявив Вакарчук.

Бужанський такий вислів свого колеги не схвалив:



"Опудало тупе, а виступити зранку з криками про патріотизм з трибуни, а ввечері помчати давати концерт в Мінську, коли голосували закони по армії, доречно? А другий раз поспіль обдурити виборця, і ганебно втекти з парламенту?",- написав депутат від"Слуги народу".





Нагадаємо, представники музичного колективу "Океан Єльзи" звинуватили організаторів святкового концерту до Дня Незалежності на Софіївській площі у використанні їхніх пісень без дозволу.

"З питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні вранці - ні, не давали дозвіл! Більш того, до нас навіть не зверталися", - повідомила Вікторія Хоменко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадавши, Данилко розповів про реєстрацію в кандидати в депутати.

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