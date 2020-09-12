Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив підвищення смертності від коронавірусу в Україні

Як передає Politeka.net, відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Ну що, догралися? 70 людей померло сьогодні за ніч. Це такий привіт ковід-скептикам від нашої медичної влади. Наш міністр охорони здоров'я Степанов, зробивши сумні очі, розповідає, що ліків у нас немає. Їх розікрала вся ця зграя, яку Зеленський пригрів біля себе.",- зазначив громадський діяч.

За його словами, в ситуації, що склалася, епідемія в Україні затягнеться до зими.

"Люди вже кажуть, що моляться на Супрун. Це що ж потрібно було витворяти з власним народом? Ми залишимося до зими з вірусом і без виборів", - заключив Пальчевський.

умирает уже 70 в день/ а лекарства украли... ки Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 12. September 2020

Нагадаємо, в Україні готують перегляд карантину в "червоних" зонах.

Міністерство охорони здоров'я України має намір внести зміни до переліку обмежень, які діють для "червоної" і "помаранчевої" зон карантину.

Як заявив глава МОЗ Максим Степанов, спільно з мерами міст буде переглянута можливість змінити частину заборон "червоної" зони, враховуючи ситуацію на місцях.